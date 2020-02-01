فائق الشيخ علي يعلق على اعلان علاوي تكليفه برئاسة الوزراء

2020/02/01 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

علق عضو مجلس النواب، فائق الشيخ علي، السبت (1 شباط 2020) على اعلان علاوي تكليفه لتشكيل الحكومة الجد...





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