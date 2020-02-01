2020/02/01 | 18:51 - المصدر: الغد برس

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متظاهرو ذي قار يهتفون ضد تكليف علاوي لمنصب رئيس الوزراء

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متظاهرو ذي قار يهتفون ضد تكليف علاوي لمنصب رئيس الوزراء

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