القبض على مطلوبين خلال ممارسة امنية في قضاء النصر بذي قار

2020/02/01 | 18:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت، عن تنفيذ ممارسة امنية في قضاء النصر، اسفرت عن القبض على عدد من المطلوبين.

وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة ذي قار العميد المهندس الحقوقي ناصر الاسدي بالتركيز على أهمية الممارسات الأمنية وتطبيق الخطط المعدة لبسط الأمن في جميع مدن المحافظة، نفذت الأجهزة الأمنية في قضاء النصر بإمرة مدير القسم العميد اسعد حلو صالح وعدد من الضباط ممارسة امنية واسعة داخل القضاء".

واضافت "شملت التجوال داخل الأحياء السكنية ونصب السيطرات المفاجئة وكذلك التأكيد على المركبات والدراجات النارية التي لا تحمل أوراق رسمية، حيث تمكنت القوة المشتركة من خلال هذه الممارسات إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم".

وتابعت "واثناء المماراسة القت القوات الامنية على شخص اقدم على اطلاق النار بأتجاه القوة المنتشرة من مسدسه الشخصي

حيث تم توقيف المتهم من قبل السيد قاضي التحقيق".

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