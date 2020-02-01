القوى السياسية تعلن خارطة

2020/02/01 | 18:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، اليوم السبت، عن "تقاسم" الكتل السياسية لـ"حصصها" في الحكومة الانتقالية التي تم الإعلان على رئيسها قبل قليل وهو محمد توفيق علاوي.وقال الصيادي في تصريح صحفي اطلعت عليه "كلكامش برس"، انه "تم الاتفاق بين القوى السياسية على اختيار محمد توفيق علاوي، لرئاسة الحكومة المقبلة.وذلك بعد الاتفاق ايضا على توزيع المناصب وكل جهة اخذت حصتها في الحكومة".وأضاف "وزراء الحكومة الجديدة سيتم ترشيحهم، بغطاء التكنوقراط ومنهم بأسماء الظل، على انهم بعيدون عن القوى السياسية".وفي وقت سابق أعلن محمد توفيق علاوي، ترشيحه رسميا من قبل رئيس الجهورية برهم صالح، برئاسة الحكومة الانتقالية.

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