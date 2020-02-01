2020/02/01 | 18:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا نزعت جنسية الأستاذ نعمان؟ – لطفي نعمان الأستاذ أحمد محمد نعمان الصانع الأول لقضية الأحرار اليمنيين بتسمية رفيقه القاضي محمد محمود الزبيري.سحبوا جنسيته عام 68م! لماذا؟لم يحرم المتواتسون أنفسهم تداول وثائق ورسائل كبار الشخصيات التاريخية، كـ”الأستاذ الأكبر” كما كان يخاطبه رفيقه القاضي عبدالرحمن الإرياني، ورسالته “إلى الذين منحهم القدر فرصة نادرة ليحملوا فيها […]

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