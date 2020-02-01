2020/02/01 | 18:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنظار العالم متجهة نحو العراق إنتفاضة تشرين في مرآة الصحف الأجنبية والعربية – عادل عبد الزهرة شبيب في الأول من تشرين الأول 2019 انطلقت الاحتجاجات الشعبية في العاصمة بغداد وبقية محافظات الوسط والجنوب احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد وتفشي الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة المدنية والعسكرية , اضافة الى الفقر وتفشي البطالة […]

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