2020/02/01 | 18:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقل العراقي لا تثنيه قوة الحكم – جاسم مراد أزمة العراق تنحصر تحديدا في الكيانات السياسية المتحكمة في السلطة ، فهي تتعامل مع الدولة كأنها أداة موزعة على الكيانات والطوائف ، وليس دولة لها خطابها المستقل ورؤيتها الموحدة للأحداث المصيرية ولمستقبل الشعب ، فمؤتمر دافوس كشف لبعض القوى السياسية موقفاً من واشنطن ولرئيس الجمهورية رؤية […]

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