“العهد نيوز” تنشر السيرة الذاتية لرئيس الحكومة المكلف ” علاوي”

2020/02/01 | 18:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد محمد توفيق حسين علاوي أمين الربيعي، هو سياسي عراقي، ولد 1954 في العاصمة بغداد، انهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في بغداد، والتحق بعدها بجامعة بغداد كلية الهندسة المعمارية وفي السنة النهائية اضطر ان يترك الجامعة ويترك العراق إلى لبنان عام 1977.التحق في الجامعة الأمريكية في بيروت ونال شهادة البكلوريوس في هندسة […]

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