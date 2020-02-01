عنزة وكلب يتنافسان على منصب عمدة مدينة أمريكية

2020/02/01 | 18:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تتنافس عنزة تدعى لينكولن وهي حاليا تشغل منصب العمدة مع كلب بوليسي على منصبها الحالي في الانتخابات القادمة.وذلك بعد أن تم انتخابها الربيع الماضي.ورشحها لمنصب عمدة المدينة معلم بمدرسة محلية وذلك نيابة عن حفيده البالغ من العمر 4 أعوام.هكذا حاولت السلطة جعل الأطفال يشاركون في إدارة المدينة.وتشارك العنزة […]

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