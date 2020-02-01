تقرير الهزة التي شعر بها ابناء البصرة

2020/02/01 | 18:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة هنا الخبر، نص تقرير الهزة الارضية التي شعر بها ابناء البصرة.

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