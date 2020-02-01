2020/02/01 | 18:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصور :وزير الخارجيّة العراقي مع نظيره السعوديّ ترأس وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة على المُستوى الوزاريّ لبحث ما يُسمّى (صفقة القرن) التي أعلن عنها الرئيس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلمة العراق في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة على المُستوى الوزاريّ🔻) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلمة العراق في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة على المُستوى الوزاريّ🔻) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).