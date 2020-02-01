في مقطع مصور.. محمد توفيق علاوي يعلن تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في العراق

2020/02/01 | 18:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الاتصالات العراقي الأسبق محمد توفيق علاوي السبت تكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح لمنصب رئيس الوزراء، بعد شهرين من استقالة حكومة عادل عبد المهدي إثر الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر 2019.

وقال علاوي في مقطع متلفز إن صالح كلفه قبل قليل بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مطالبا المتظاهرين بدعمه من خلال الاستمرار في الاحتجاج.

ولم يصدر من الرئيس العراقي أي بيانات حتى الآن تتعلق بتكليف علاوي لرئاسة الحكومة.

ووعد علاوي بحماية المحتجين ومحاسبة قتلتهم ومحاربة الفساد.

وقال ثلاثة مسؤولين عراقيين لوكالة أسوشيتيد برس إن علاوي سمي السبت رئيس وزراء مكلفا من قبل كتل عراقية متنافسة، وذلك بعد أزمة سياسية استمرت لأسابيع.

وكان المحتجون أعلنوا في وقت سابق رفضهم القاطع لترشيح محمد توفيق علاوي وأية شخصية تولت مناصب رفيعة في الحكومات العراقية التي تشكلت بعد عام 2003.

وتنتهي اليوم السبت المهلة التي حددها رئيس الجمهورية العراقي للكتل السياسية لتسمية رئيس جديد للوزراء، وبخلافه يقوم هو بترشيح من يراه مناسبا.

وجرت العادة أن يقوم الرئيس العراقي بإعلان تكليف المرشحين لرئاسة الوزراء خلال السنوات الماضية، لكنه لغاية الآن لم يظهر الرئيس ليعلن ذلك في حالة المرشح محمد توفيق علاوي.

وشغل علاوي، الذي انتمى في شبابه لحزب الدعوة الإسلامية لكنه تحالف فيما بعد مع إياد علاوي، عدة مناصب في الحكومات العراقية من بينها وزير الاتصالات بين الأعوام 2006-2007، و2010-2012.

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