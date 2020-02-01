الحشد يعلن تشكيل طوق أمني قرب الحدود العراقية السورية

2020/02/01 | 19:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي في العراق، السبت، عن تشكيل طوق أمني بعمق 60 كم قرب الحدود العراقية السورية....

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