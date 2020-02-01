2020/02/01 | 19:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مراسل العالم الاعلان رسميا عن تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس العراقي برهم صالح....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... تكليف محمد توفيق علاوي رسميا بتشكيل الحكومة العراقية ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو... تكليف محمد توفيق علاوي رسميا بتشكيل الحكومة العراقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).