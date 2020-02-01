حزب الدعوة يؤكد  انه ليس جزءاً من سيناريو تكليف اي مرشح لرئاسة الوزراء 

2020/02/01 | 19:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن حزب الدعوة الاسلامية في العراق في بيان له مساء اليوم السبت انه ليس جزءاً من سيناريو تكليف اي مرشح لرئاسة الوزراء....

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