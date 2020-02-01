الثقافة للمثقفين

2020/02/01 | 19:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.حسين القاصد في كل الشعارات منذ بداية اندلاع التظاهرات في الأول من تشرين الاول الماضي ، لم تكن وزارة الثقافة هدفا لها ، ولم يؤشر أي معترض واعٍ على وزارة الثقافة ووزيرها ، ما يدعو لشمول هذه الوزارة بمطالبات التغيير .أقول هذا ، وأنا لست موظفا في وزارة الثقافة ، فأغلب الأصدقاء […]

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