عاجل.. رئيس الجمهورية يحسم الجدل بتعيين محمد توفيق علاوي رئيسا للوزراء..فيديو

2020/02/01 | 19:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قرر رئيس الجمهورية برهم صالح عن تكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة الجديدة.وذكرت مصادر أن علاوي وصل الى مقر رئيس الجمهورية في قصر السلام لاجل اعلان تكليفه رسميا.ووجه علاوي اول حديث في كلمة مسجلة الى المتظاهرين، مطالبا اياهم الاستمرار بالتظاهرات طالبا دعمهم، لأنه بدون دعمهم لا يستطيع انجاز اي شيء.كما […]

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