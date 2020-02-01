2020/02/01 | 19:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | محمد توفيق علاوي: أنا موظف لدى الشعب العراقي وحامل أمانة كبيرة

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | محمد توفيق علاوي: أنا موظف لدى الشعب العراقي وحامل أمانة كبيرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | محمد توفيق علاوي: أنا موظف لدى الشعب العراقي وحامل أمانة كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).