2020/02/01 | 19:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الشيخ علي إن محمد علاوي هو "نسخة" من عبدالمهدي (الترا عراق)

الترا عراق – فريق التحرير

علق النائب فائق الشيخ علي، على إعلان تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.

قال الشيخ علي إن إيران هي من جاءت بعلاوي عادًا تكليفه برئاسة الحكومة "جريمة بحق العراق وشعبه".

وقال الشيخ علي في تدوينة له عبر تويتر، في خطاب موجه إلى علاوي، "أنتَ لستَ أهلًا لتشكيل الحكومة.



جاءت بك إيران وذيولها.



وتكليفك جريمة بحق العراق وشعبه".

وأضاف، "ثار العراقيون وقدموا آلاف الشهداء والجرحى، ليس من أجل استبدال عادل عبد المهدي بك.



فأنت نسخة مطابقة له، جبنًا وتفاهة!"، مشددًا بالقول "بل ثاروا من أجل كرامة وطن والخلاص من التبعية.



ارحل وإلّا!".

وأعلن علاوي في مقطع مصور بثه عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، فيما دعا المتظاهرين إلى مواصلة الاحتجاجات.

اقرأ/ي أيضًا:

فائق الشيخ يعلق على تسريبات حسم رئاسة الحكومة: سابقوا الميليشيات إلى الشوارع

فائق الشيخ علي يفتح النار على العامري..



والعصائب تطرح الأسدي لرئاسة الحكومة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق الشيخ يهاجم علاوي: نسخة من عبدالمهدي جاءت به إيران) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائق الشيخ يهاجم علاوي: نسخة من عبدالمهدي جاءت به إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).