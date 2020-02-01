ياسين وميرام لن ينتقلا للدوري العراقي

2020/02/01 | 19:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر مطلع، اليوم السبت، انه لا نية للاعبي المنتخب الوطني جستن ميرام واحمد ياسين التواجد في الدوري العراقي .

واضاف ان "احمد ياسين عاد بتدريباته مع هاكن السويدي، وانتظم بذلك ليرد على شائعات انتقاله".

وبين ان "ميرام هو الأحر تمت مفاتحته من قبل ︎ادارة اربيل لكنه رفض ذلك".





واشار الى ان "ميرام قد يتجه صوب الدوري السعودي ولديه عرضان من هناك".

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