عبد المهدي يبارك لعلاوي ويبدي خشيته من ان تكون حكومته (ضحية) للانقسام السياسي  

2020/02/01 | 19:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بارك رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم السبت، تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما بين انه يخشى ان تكون حكومة علاوي ضحية للانقسام السياسي والصراع على المناصب.

وقال عبد المهدي في رسالة لعلاوي تلقت "الغد برس" نسخة منه "ابارك لنفسي اولا ولشخصكم الكريم ثانية، لما تم من اتفاق سياسي لتكليفكم بمهمة رئيس مجلس الوزراء".

واضاف "لعله شرف عظيم ان يتصدى المرء لخدمته وطنه في هكذا وقت معقد وفيه تحديات جمة وأنني على ثقة عالية بمقدرتكم ووطنيتكم ونواياكم المخلصة من زمن مقارعة النظام المقبور".

وتابع "إلا انني اخشى ان يتكرر معكم ما تم معي من ان تكون حكومتي ضحية الانقسام السياسي الحاد فضلا الصراع غير الشريف على المواقع والمناصب فأنني ادعو لك مخلصا بالتوفيق وان تضع تجربتنا والقوى التي اجهضت النجاح الذي تقدمنا به فالقوم ذات القوم".

ولفت الى انه "كما ادعو جنابك لتقديم الحكومة الجديدة باسرع وقت للبرلمان كي تمضي المصادقة عليها ويتم تسليمكم الامانة بشكل رسمي".

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