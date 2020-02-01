ائتلاف الوطنية: لن نكون مع اي مرشح يأتي خارج إرادة الشعب العراقي

2020/02/01 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن ائتلاف الوطنية، بزعامة أياد علاوي، السبت (1 شباط 2020) أنه لن يكون مع اي مرشح يأتي خارج إرادة ...





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