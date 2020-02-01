علاوي يتعهد بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء في حال عدم تلبية المطالب الشعبية

2020/02/01 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تعهد مرشح رئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، السبت، بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، اذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.

وقال علاوي، مخاطباً زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي بارك اعلان تكليفه برئاسة الوزراء، "إذا لم أستطع تنفيذ مطالب الشعب العراقي سوف أنسحب من منصب رئاسة الوزراء وهذا وعد قطعته للعراقيين".

وفي وقت سابق، بارك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت (01 شباط، 2020) بتكليف محمد توفيق علاوي، برئاسة الوزراء، فيما منع كل من ينتمي له بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الصدر عبر تغريدة على منصة تويتر: "اليوم سيسجل في تأريخ العراق بأن الشعب هو من اختار رئيسا لوزرائه وليس الكتل"، مضيفا: "اليوم نحن ملزمون بالاستمرار بالتظاهر السلمي، من اجل إكمال الكابينة المستقلة، النابعة من الشعب والى الشعب".

وأكمل: "نأمل من الأخ محمد علاوي أن لا يستسلم للضغوطات الخارجية ولا داخلية".

وأعلن الصدر "منع كل من ينتمي لي أن يزج نفسه بالحكومة، وان لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد في تشكيلها".

بغداد اليوم-بغداد

أعلن ائتلاف الوطنية، بزعامة أياد علاوي، السبت (1 شباط 2020) أنه لن يكون مع اي مرشح يأتي خارج إرادة الشعب العراقي، على حد قوله.

وذكر الائتلاف في بيان، أنه "لم يرشح احدا لرئاسة الوزراء ‏وإنما هي مسؤولية الشعب العراقي وخ

بغداد اليوم-بغداد

بارك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت (01 شباط، 2020) بتكليف محمد توفيق علاوي، برئاسة الوزراء، فيما منع كل من ينتمي له بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الصدر عبر تغريدة على منصة تويتر: "اليوم سيسجل في تأريخ العراق بأن ا

بغداد اليوم _ كردستان

رحب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم السبت، بتكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة الانتقالية، فيما أكد أن تكليف علاوي أفضل من حالة الفوضى في الشارع العراقي، حسب قوله.

وقال ريبين سلام، في حديث لـ(بغ

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