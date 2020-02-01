الصدر يبارك بتكليف علاوي برئاسة الوزراء ويمنع كل من ينتمي له بتشكيل الحكومة الجديدة

2020/02/01 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

بارك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت (01 شباط، 2020) بتكليف محمد توفيق علاوي، برئاسة الوزراء...





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