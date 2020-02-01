2020/02/01 | 19:53 - المصدر: الغد برس

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ائتلاف الوطنية : لم نرشح اي شخص لرئاسة الحكومة ولن نكون شاهد زور

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ائتلاف الوطنية : لم نرشح اي شخص لرئاسة الحكومة ولن نكون شاهد زور

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