2020/02/01 | 19:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطنية: لم نرشح اي شخص لرئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطنية: لم نرشح اي شخص لرئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).