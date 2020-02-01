المستقيل يبعث برسالة الى علاوي بعد تكليفه

2020/02/01 | 19:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.الاخ المكرم المهندس محمد توفيق علاوي ابارك لنفسي اولا ولشخصكم الكريم ثانية، لما تم من اتفاق سياسي لتكليفكم بمهمة رئيس مجلس الوزراء.لعله شرف عظيم […]

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