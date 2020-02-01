الصدر يغرد بشان تكليف علاوي لرئاسة الوزراء

2020/02/01 | 19:58 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / NNC- غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشان تكليف محمد علاوي لرئاسة الوزراء.فيما دعا الى الاستمرار بالتظاهر السلمي لحين انهاء تشكيل الحكومة.

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