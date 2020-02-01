2020/02/01 | 19:59 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقاتلو المعارضة السورية يشنون هجمات بسيارات ملغومة غربي حلب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/01 | 19:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاتلو المعارضة السورية يشنون هجمات بسيارات ملغومة غربي حلب) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاتلو المعارضة السورية يشنون هجمات بسيارات ملغومة غربي حلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).