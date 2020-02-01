عبد المهدي لـ محمد توفيق علاوي: نثق بمقدرتكم العالية وطنيتكم ونواياكم في خدمة البلاد

2020/02/01 | 19:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، رسالة إلى محمد توفيق علاوي، بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.وقال عبدالمهدي، في رسالته التي حصلت”العهد نيوز” نسخة منه: “الاخ المكرم المهندس محمد توفيق علاوي، ابارك لنفسي اولا ولشخصكم الكريم ثانية، لما تم من اتفاق سياسي لتكليفكم بمهمة رئيس مجلس الوزراء”.وأضاف: “لعله شرف […]

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