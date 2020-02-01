الريال يجتاز اتلتيتكو في “ديربي مدريد “ويحافظ على صدارة الليغا

2020/02/01 | 19:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اجتاز ريال مدريد اليوم السبت، جاره أتلتيكو مدريد بهدف وحيد دون رد، في لقاء جرى على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار الجولة الـ22 من عمر منافسات الدوري الإسباني.وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو، في الدور الأول، قد انتهت بالتعادل السلبي.ووقف لاعبو ريال مدريد وأتلتيكو مدريد دقيقة […]

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