2020/02/01 | 20:03 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | السيد مقتدى الصدر: اليوم نحن الثوّار مُلزمون بالاستمرار بالتظاهر السلمي من أجل إكمال الكابينة الوزارية المُستقلة النابعة من الشعب وإلى الشعب

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