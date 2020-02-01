2020/02/01 | 20:03 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل| السيد مقتدى الصدر: اليوم سيُسَجّل في تاريخ العراق بأنّ الشعب هو من اختار رئيساً لوزرائه وليس الكتل

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