طائرة ركاب إيرانية تخرج عن مسارها

2020/02/01 | 20:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، خرجت طائرة تابعة لشركة “إيران إير للخطوط الجوية”، عن المدرج، أثناء هبوطها في مدينة كرمانشاه غربي إيران، بعد إقلاعها من طهران.وبحسب ما تم تناقله، فان السبب هذه المرة يعود الى تراكم الثلوج في كرمانشاه.

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