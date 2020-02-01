شاهد : الجامعة العربية ترفض صفقة القرن

2020/02/01 | 20:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن “البيان الختامي للاجتماع، أعلن صراحة رفض ما يسمى صفقة القرن لأنها لاتلبي الحد الأدنى “من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني”.من جانبه أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الفلسطينيين حصلوا في الجامعة العربية، على الدعم اللازم، لمواجهة ما يسمى بخطة السلام الأمريكية في […]

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