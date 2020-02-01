رئاسة الجمهورية العراقية : تكليف علاوي سيعلن ببيان رسمي

2020/02/01 | 20:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية ، السبت، ان تكليف محمد توفيق علاوي سيتم إعلانه ببيان رسمي....

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