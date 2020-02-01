محمد علاوي يتعهد بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء في حال عدم تلبية المطالب الشعبية

2020/02/01 | 20:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد تعهد مرشح رئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، اذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.وقال علاوي، مخاطباً زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي بارك اعلان تكليفه برئاسة الوزراء، “إذا لم أستطع تنفيذ مطالب الشعب العراقي سوف أنسحب من منصب رئاسة الوزراء وهذا وعد […]

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