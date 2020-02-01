3 فيتامينات تحمي أطفالك من فيروس كورونا

2020/02/01 | 20:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ظهر فيروس كورونا الجديد لأول مرة في وسط مدينة ووهان الصينية، ويمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر، ويمكن أيضاً أن ينتقل عن طريق الاتصال مع شخص مصاب.وبشكل عام، لا يمكن تمييز الإصابات الناجمة عن فيروسات كورونا عن غيرها من التهابات الجهاز التنفسي.وفي الحالات الخفيفة، فإنها تسبب نزلات البرد والسعال والتهاب […]

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