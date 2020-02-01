فيديو : جمال ريان يبكي على الهواء

2020/02/01 | 20:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر الإعلامي الفلسطيني جمال ريان والذي يعمل في قناة “الجزيرة” القطرية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو تحدث فيه عن خطة السلام الأمريكية “صفقة القرن”.وقال الإعلامي ريان، عبر صفحته الرسمية (فيسبوك) إنّ “صفقة القرن لن تمر، مضيفاً أن عرابها هو توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق، الذي طبق نفس الخطة في إيرلندا وسلبهم حقوقهم السياسية”.[…]

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