دلور ميقري - حديث عن عائشة: الفصل الرابع/ 4

2020/02/01 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري العام الرابع للحرب، كان شتاؤه قاسٍ للغاية، زاد من معاناة الناس، الذين نجوا من المجاعة والأوبئة.الأكثر علماً منهم، أملوا بأنه العام الأخير للحرب بل وربما للسلطنة نفسها.استند هؤلاء على أنباء انتصارات الحلفاء في كل الجبهات، علاوة على الفوضى الضاربة أطنابها.عودة العديد من المحاربين، هرباً من ساحات المعارك، أكّد تلك الأنباء.وبالفعل، وصل عدد منهم إلى الحارة في حالة يُرثى لها، ولاحوا لأقاربهم كما لو ......

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