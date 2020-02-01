بنزيمة يحسم ديربي مدريد ويضمن للريال صدارة الدوري الإسباني

2020/02/01 | 20:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد يقود فريقه للفوز على أتلتيكو مدريد في الديربي العاصمي بالجولة 22 من الدوري الإسباني

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