2020/02/01 | 20:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تُعتبر اللحية دليلاً على الرجولة والقوةّ، ولكنها تحتاج إلى عناية مستمرّة للحفاظ على ترتيبها ومظهرها الخالي من العيوب.وتُشكّل القشرة إحدى المشاكل التجميليّة الشائعة التي يمكن أن تطال اللحية تاركة انعكاسات سلبيّة على كامل المظهر، فما هي أسبابها وكيف يمكن التخلّص منها؟ – ما أسباب ظهور قشرة اللحية؟ ينتج ظهور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قشرة اللحية: هذه أسبابها وعلاجاتها الممكنة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قشرة اللحية: هذه أسبابها وعلاجاتها الممكنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).