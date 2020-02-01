السيد الصدر يبارك بتكليف محمد علاوي برئاسة الوزراء: نتمنى أن يسعى إلى سيادة العراق واستقلاله

2020/02/01 | 20:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد بارك زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، بتكليف محمد توفيق علاوي، برئاسة الوزراء، فيما منع كل من ينتمي له بتشكيل الحكومة الجديدة.وقال السيد الصدر عبر تغريدة على منصة تويتر: “اليوم سيسجل في تأريخ العراق بأن الشعب هو من اختار رئيسا لوزرائه وليس الكتل”، مضيفا، “اليوم نحن ملزمون بالاستمرار بالتظاهر […]

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