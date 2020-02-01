أردوغان يلتقي هنية على خلفية إعلان “صفقة القرن”

2020/02/01 | 20:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بمدينة إسطنبول، وذلك على خلفية إعلان الولايات المتحدة لخطة السلام المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.وقالت حركة حماس في بيان لها، إن “النقاش انصب حول صفقة القرن، في إطار التأكيد على رفضها بما تمثله من إجحاف بحقوق شعبنا الفلسطيني وأمتنا […]

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