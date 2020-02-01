مكتبه ينفي توجيه عبدالمهدي رسالة الى محمد علاوي

2020/02/01 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفي مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبدالمهدي، السبت، توجيه الأخير رسالة الى المكلف برئاسة الو...





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