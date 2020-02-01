2020/02/01 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

واصل ليفربول سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم الس...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ليفربول يواصل انتصاراته بالفوزعلى ساوثهامبتون برباعية في الدوري الانكليزي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ليفربول يواصل انتصاراته بالفوزعلى ساوثهامبتون برباعية في الدوري الانكليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).