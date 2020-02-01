بنزيمة يمنح نقاط الفوز للملكي في

2020/02/01 | 20:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةحسم هدف الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الفوز لفريقه على ضيفهم أتليتكو مدريد في ديربي مدريد بالجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.أحرز بنزيمة، هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 56 من صناعة مواطنه ميندي؛ هدف كريم هو الأول له هذا العام "2020" والأول له في شباك أتليتكو مدريد بكافة المسابقات خلال 16 مواجهة لعبها ضدهم.ورفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن ملاحقه برشلونة وتجمد رصيد أتليتكو عند 36 نفطة في المركز الخامس.وكان ريال مدريد قد تفوق قبل أقل من شهر على أتليتكو بركلات الترجيح في نهائي السوبر الإسباني الذي اقيم في السعودية.

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