اول رد امريكي على تكليف علاوي: خيار قوي ويستحق الدعم الكامل

2020/02/01 | 20:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةعد المبعوث الأمريكي، السابق للتحالف الدولي ضد داعش، بريت ماكغورك، مساء اليوم السبت، تكليف محمد جعفر علاوي برئاسة الحكومة الانتقالية "خيارا قويا"، معتبرا انه "يستحق الدعم الأمريكي الكامل والمبكر".وقال ماكغورك في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، إن "محمد علاوي، يعد خياراً قوياً لمنصب لرئيس الوزراء العراقي، لكنه سيواجه نفس التحديات في ضوء تشكيل البرلمان العراقي بعد انتخابات 2018”.وأضاف "دعونا نأمل أن يتمكن من تنفيذ الإصلاحات مع توجه العراق نحو انتخابات جديدة خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة، إنه يستحق الدعم الأمريكي الكامل والمبكر".وكان علاوي، قد اعلن في وقت سابق اليوم السبت، بان رئيس الجمهورية كلفه بمنصب رئيس الحكومة الانتقالية بشكل رسمي.

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