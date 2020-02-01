2020/02/01 | 20:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري العراقي، إن اليوم سيسجل التاريخ العراقي بأن الشعب هو من اختار رئيس الوزراء وليس الكتل البرلمانية، في خطوة تعزز مستقبل العراق.وطالب الصدر، في تغريدة له على موقع “تويتر” باستمرار الحراك السلمي في العراق، حتى الانتهاء من تشكيل الحكومة العراقية وفقًا لطلبات الشعب العراقي.ودعا، محمد علاوي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: التاريخ سيذكر نجاح الشعب العراقي في اختار رئيس حكومته) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: التاريخ سيذكر نجاح الشعب العراقي في اختار رئيس حكومته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).