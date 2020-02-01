الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلن دعمه لتكليف علاوي برئاسة الحكومة

2020/02/01 | 20:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، اليوم السبت، دعمه لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.وقال عضو الحزب إدريس شعبان في حديث نشر له تابعته “العهد نيوز” ان”تكليف علاوي خطوة مهمة وجيدة ونعد بدعمنا له للمضي بهذه المرحلة الحساسة”.واضاف: “كنا منذ البداية نؤيد ترشيح أي شخص يتم التوافق عليه […]

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